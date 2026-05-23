Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соскин предрек уничтожение экономики Украины из-за решений Зеленского

Экс-помощник Кучмы заявил, что Европа сдерет с Украины все, что можно, а потом выдаст новый кредит.

Источник: Аргументы и факты

Еврокомиссия (ЕК) и Международный валютный фонд (МВФ) давят на Владимира Зеленского, что может полностью уничтожить экономику Украины. Такое мнение высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«МВФ и ЕК давят на Зеленского, тот давит на свою партию, а лидеры фракции ищут союзников, чтобы принять совершенно драконовские меры, которые должны привести к полному уничтожению экономического поля Украины», — пояснил происходящее Соскин.

По его словам, Европа хочет содрать с Украины все, что только возможно, а взамен выдать ей новый кредит, который был недавно одобрен.

Ранее Соскин сообщил, что Украина лежит в руинах. Он также указал на тяжелейшее финансовое положение страны.

Напомним, бывший украинский премьер Николай Азаров призвал отстранить Зеленского от власти через импичмент.

Узнать больше по теме
Еврокомиссия: как работает главный исполнительный орган Евросоюза
Еврокомиссия — один из ключевых институтов Европейского союза, отвечающий за разработку законопроектов, контроль исполнения решений и координацию политики ЕС. В этом материале подробно разберем, что такое Еврокомиссия, как она устроена, кто в нее входит и какое влияние оказывает на Европейский союз.
Читать дальше