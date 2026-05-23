Еврокомиссия (ЕК) и Международный валютный фонд (МВФ) давят на Владимира Зеленского, что может полностью уничтожить экономику Украины. Такое мнение высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«МВФ и ЕК давят на Зеленского, тот давит на свою партию, а лидеры фракции ищут союзников, чтобы принять совершенно драконовские меры, которые должны привести к полному уничтожению экономического поля Украины», — пояснил происходящее Соскин.
По его словам, Европа хочет содрать с Украины все, что только возможно, а взамен выдать ей новый кредит, который был недавно одобрен.
Ранее Соскин сообщил, что Украина лежит в руинах. Он также указал на тяжелейшее финансовое положение страны.
Напомним, бывший украинский премьер Николай Азаров призвал отстранить Зеленского от власти через импичмент.