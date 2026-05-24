Нацбанк определил курс доллара и курс евро на 24 мая

Национальным банком определены валютные курсы на 24 мая, воскресенье. Так, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не поменялись.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на воскресенье, 24 мая, Национальный банк установил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,7315 белорусского рубля, 1 евро — 3,1760 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,8656 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, действовавшими в пятницу, 22 мая, и субботу, 23 мая, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не поменялись и в воскресенье, 24 мая.
Также Нацбанк показал, как будет выглядеть новая 200-рублевая банкнота в Беларуси.