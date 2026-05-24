«Авито»: в России с начала года на 16% вырос спрос на автомобили с пробегом

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Спрос на автомобили с пробегом в России с начала года увеличился на 16%, в то время как предложение от профессиональных продавцов за четыре последних месяца возросло на 20%. Об этом во время федеральной конференции Haraba рассказал директор бизнес-направления «Профессиональные продавцы» «Авито» Сергей Хахулин.
«Cпрос в апреле на 16% больше, чем это было в январе, — отметил он. — А предложение от профессиональных продавцов уже выше на 20%».
Средняя цена автомобиля с пробегом у профессиональных продавцов на «Авито» в I квартале 2026 года составила 1,5 млн рублей. Покупатели автомобилей с пробегом все чаще обращаются к профессиональным продавцам, среди которых более успешно действуют те, кто гибко реагируют на запросы покупателей: быстро корректируют цены, поддерживают с покупателями обратную связь.
«Успешный продавец не ждет покупателя, он его привлекает», — подчеркнул Хахулин. Он привел цифры, согласно которым с 2023 по 2026 год доля неотвеченных звонков сократилась на 40%. При этом есть способы, которые позволят улучшить показатели: анализ с помощью искусственного интеллекта готовности покупателя заключить сделку, настройка автоответов, использование инструментов автоматизации и ускорения коммуникации.
Особое внимание директор бизнес-направления обратил на оценку качества сервиса, которая есть у «Авито»: за два года ее работы число пользователей с высоким уровнем сервиса выросло на 50%. 20% пользователей перешли из «красной» в «зеленую» зону. «Мы слышим нашу аудиторию, развиваем оценку качества сервиса, поддержку, создаем инструменты, которые позволяют быстрее находить покупателя и быстрее с ним договариваться, тратить меньше времени на подготовительные этапы. И призываем продавцов вместе формировать сообщество, участники которого ведут бизнес на авторынке открыто», — заключил Хахулин.