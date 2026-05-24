Увольняются чаще, чем устраиваются: что происходит с кадрами в Иркутской области

IrkutskMedia, 24 мая. Более 600 тысяч человек трудятся на крупных и средних предприятиях, а также в организациях Иркутской области. В прошлом году на работу устроились 172 тысячи человек, каждый случай зафиксирован документально. Вместе с тем было оформлено 180,8 тысячи приказов об увольнении работников.
Об этом говорится в исследовании Иркутскстата, приуроченном ко Дню кадровика, который отмечается 24 мая. Наибольшая загрузка ложится на плечи кадровиков добывающих предприятий, строительных организаций и в гостинично-общепитовском бизнесе, где в последние 3 месяца 2025 года уволился каждый пятый работник.
Также кадровая служба занимается подбором нового персонала. На конец прошлого года примерно 33 тысячи рабочих мест были вакантны. Кроме того, кадровики оформляют по заявлению работника отпуска без сохранения зарплаты. Дополнительным отдыхом в разные кварталы года воспользовались 63−78 тысяч человек.
Также по соглашению между работником и работодателем нередко практикуется занятость неполное рабочее время. К концу года по такому распорядку трудились более 21 тысячи человек.
Ранее агентство сообщало, В Иркутской области подвели первые итоги регионального этапа Всероссийской ярмарки вакансий «Работа России. Время возможностей» (16+), проходившей в апреле 2026 года. В событии приняли участие около 13 тысяч человек и почти 500 потенциальных работодателей. Ежегодное мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Кадры».