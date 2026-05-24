В РФ предложили регистрировать брак бесплатно: подробности

В Госдуме предложили отменить госпошлину в 350 рублей за регистрацию брака и выдачу соответствующего свидетельства. С подобной инициативой выступила глава комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
Соответствующий законопроект был направлен на рассмотрение в правительство РФ. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
«Создание семьи является естественным процессом, который не должен подвергаться излишнему государственному регулированию, в особенности взиманию сборов и налогов», — следует текст документа.
В документе говорится: эти изменения необходимы, потому что сейчас государство старается поддерживать семьи и сохранять привычные для России духовные и моральные ценности.
Кроме этого, депутат Госдумы Юрий Афонин предложил отменить пошлину за смену документов после брака.