Россиянам перечислили риски вскрытия упаковки товара до оплаты

В некоторых случаях вскрытие упаковки товара до платы может расцениваться как хищение. О об этом агентству «Прайм» рассказал вице-президент Международной Ассоциации медиаторов Дмитрий Хрулев.
Он предупредил, что с весовыми товарами следует быть особенно внимательными. Сначала их нужно взвесить, а уже потом употреблять. В противном случае стоимость не удастся правильно рассчитать. Если магазин посчитает, что товар был украден, он имеет право вызвать полицию.
«Если съел товар, спрятал упаковку и попытался уйти — это основание говорить о мелком хищении по статье 7.27 КоАП», — сказал эксперт.
Хрущев назвал основное правило для покупателей. Так, если вы взяли товар до кассы, сохраните упаковку, предъявите ее при оплате и рассчитайтесь до выхода из магазина. В случае конфликта лучше сразу предложить оплатить товар, посоветовал Хрулев.
При этом снятие шелухи с лука в магазине может также обернуться штрафом.