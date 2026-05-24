Россиянам напомнили об увеличении маткапитала: какую сумму ждать

Размер материнского капитала в России в ближайшей перспективе достигнет более 1 млн рублей. Этому поспособствует ежегодная индексация. Об этом ТАСС сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
«Это, я думаю, очень значимая поддержка, позволяющая в том числе участвовать в жилищных программах, помочь в формировании первоначального взноса для приобретения жилья», — сказал министр.
Он также напомнил, что семьям с тремя и более детьми при рождении третьего ребенка предоставляется еще 450 тыс. рублей на выплату ипотеки.
Накануне в ГД РФ выступили с инициативой отменить госпошлину в 350 рублей за регистрацию брака и выдачу соответствующего свидетельства.
Депутат Госдумы РФ Татьяна Буцкая в свою очередь предложила увеличивать долю материнского капитала при каждом следующем ребенке.