Россиянам назвали цену подарка учителю на выпускной: дороже купить нельзя

Подарок для школьного педагога в России на празднике последнего звонка или выпускном не может стоить более 3 тыс. рублей. Об этом сообщил эксперт Минпросвещения РФ Михаил Авдеенко.
«Работникам образовательных организаций можно дарить подарки, в том числе на государственные праздники, однако законодатель ограничил верхний предел суммы данного подарка в три тысячи рублей», — сказал эксперт.
По его словам, «норма в 3 тыс. рублей» применяется к каждому подарку по отдельности в случае, если семья хочет подарить учителю несколько презентов. Иными словами, стоимость каждого из них не должна быть выше 3 тыс.
Авдеенко добавил: подобное положение закона выступает еще одной мерой ограждения педагогов от несправедливых подозрений и позволяет не ставить их в затруднительное положение.
В 2026 году, как рекомендует Министерство просвещения РФ, последний звонок в школах пройдет 26 мая. Выпускные вечера запланированы на 27 июня.