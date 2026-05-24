В Госдуме хотят увеличить порог нуждаемости семей для назначения единого пособия

Миронов выступил с защитой семей с тремя и более детьми.

Источник: Комсомольская правда

Порог нуждаемости для получения единого пособия необходимо удвоить. При этом многодетным семьям эту поддержку нужно предоставлять без учета их заработков. С подобным предложением выступил глава СРЗП Сергей Миронов.

«Мы предлагаем поднять критерий нуждаемости до двух прожиточных минимумов для всех семей с детьми. А для многодетных вообще его отменить», — сказал Миронов для ТАСС.

Миронов подчеркнул, что государственная поддержка семей с тремя и более детьми не должна зависеть от каких-либо условий.

Как ранее сообщал KP.RU, их-за ежегодной индексации размер материнского капитала в России в ближайшее время достигнет более 1 млн рублей.

Кроме этого, в ГД призвали отменить госпошлину в 350 рублей за регистрацию брака. Тогда же депутаты выступили с инициативой отказаться от госпошлины за замену документов при смене фамилии после вступления в первый официальный брак.