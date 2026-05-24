Автохтонные сорта винограда успешно выращивают в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая — РИА Новости Крым. В Крыму более сотни автохтонных сортов винограда сохранилось и успешно выращиваются до сих пор. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал заместитель технического директора органа инспекции Азово-Черноморского филиала, заслуженный работник сельского хозяйства РК Ирина Труфанова.

Источник: РИА "Новости"

«Из автохтонных сортов, которые имеются на территории Республики Крым, основными являются Кефесия, Шабаш, Сары Пандас, Джеват Карa, Эким Кора», — рассказала Ирина Труфанова.

По ее информации, на Южном берегу Крыма виноградарство и виноделие стали активно развиваться около 200 лет назад, а в Судакских долинах их история началась около 500 лет назад во времена генуэзцев. Сейчас государство активно поддерживает программу по восстановлению местных сортов.

«Если произвести сопоставление с количеством субсидий, которые выделяются на закладку виноградников, из 900 гектаров 20% составляет поддержка возрождения автохтонных сортов на территории Крыма», — поделилась гостья студии.

Сортовую подлинность посадочного материала проверяют в Крыму специалисты высокого уровня, подчеркнула в свою очередь главный специалист органа инспекции Азово-Черноморского филиала Елена Гачкова.

«Для подтверждения сортовой чистоты наши специалисты проводят апробацию. Апробация — это проверка, одобрение, обследование полей или питомника путем индивидуального осмотра растений с целью установления подлинности их помологическому сорту и оценки их силы роста, развития, фитосанитарного состояния», — пояснила она.

Проверяется форма и окрас листа, штамб, форма плода. В зависимости от культуры процедуру проводят с августа по октябрь.

Все крымские сорта входят в реестр селекционных достижений Российской Федерации, в котором есть полное описание их характерных признаков.

Если при проверке обнаруживают какие-то несоответствия по корневой системе или внешние признаки не соответствуют требованиям ГОСТа, то этот посадочный материал бракуется, добавили специалисты.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
