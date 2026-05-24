Россиянам объяснили, как восстановить потерянный пенсионный стаж

Если часть трудового стажа не учли при расчете пенсии, эти периоды можно восстановить через Социальный фонд России, сообщила РИА Новости профессор РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова. По ее словам, ошибки в данных могут напрямую повлиять на размер будущей пенсии.
Эксперт пояснила, что сначала нужно проверить выписку из индивидуального лицевого счета. В ней указаны все периоды работы и другие годы, которые вошли в пенсионный стаж. Если каких-то сведений нет, необходимо обратиться в СФР с заявлением и документами, подтверждающими стаж.
В пенсионный стаж входит не только официальная работа, но и некоторые социально значимые периоды. Например, служба в армии, уход за ребенком до полутора лет, уход за инвалидом I группы или время получения пособия по безработице. За эти годы также начисляются пенсионные баллы.
Финогенова отметила, что проблемы с учетом стажа могут возникнуть из-за технических сбоев или ошибок работодателя при передаче сведений. Подтвердить стаж обычно помогают трудовая книжка, трудовые договоры, приказы о приеме на работу и зарплатные ведомости.
На этом фоне Социальный фонд России объявил о повышении накопительных пенсий и срочных пенсионных выплат с августа 2026 года. Перерасчет пройдет автоматически.
Накопительные пенсии увеличат на 17,3%, а срочные пенсионные выплаты — на 19,3%. В СФР пояснили, что повышение связано с результатами инвестирования пенсионных накоплений, доходность которых по итогам прошлого года оказалась выше инфляции.
По данным фонда, перерасчет затронет более 170 тысяч человек. Повышение получат около 136 тысяч россиян, которым назначена накопительная пенсия, а также еще примерно 37 тысяч получателей срочных пенсионных выплат.
