Съеденный до оплаты батончик в магазине может привести к вызову полиции

Открытая до оплаты бутылка воды или съеденный в торговом зале батончик могут стать поводом для спора с магазином и даже привести к административной или уголовной ответственности, рассказал агентству «Прайм» вице-президент Международной ассоциации медиаторов Дмитрий Хрулев.
Эксперт пояснил, что товар остается собственностью магазина до момента оплаты. По его словам, размещение продукции на полках считается публичной офертой, а покупка подтверждается после расчета и выдачи чека.
Если человек открыл воду или упаковку с едой, сохранил ее и оплатил товар на кассе, ситуация обычно не выходит за рамки бытовой, отметил Хрулев. Иначе оцениваются случаи, когда покупатель съел товар, спрятал упаковку и попытался выйти из магазина без оплаты. Тогда, по словам эксперта, магазин может говорить о мелком хищении по статье 7.27 КоАП РФ, а при более высокой стоимости товара вопрос может перейти в уголовную плоскость.
Отдельно специалист предупредил о рисках с весовыми товарами — фруктами, конфетами, орехами или ягодами. Если часть продукции съесть до взвешивания, касса не сможет правильно определить стоимость, что может привести к конфликту даже при готовности покупателя оплатить товар.
Хрулев подчеркнул, что магазин вправе вызвать полицию, если считает товар похищенным. При этом сотрудники охраны могут удерживать человека только до приезда правоохранителей. Окончательное решение о наличии нарушения принимают полиция и суд с учетом записей камер, показаний сотрудников и факта оплаты.
Эксперт посоветовал при споре сразу предъявить упаковку и предложить оплату товара. По его словам, главное правило для покупателей — сохранить упаковку и оплатить товар до выхода из магазина.
