Почему лучше обходить стороной кассы самообслуживания в магазинах

Основная причина таких советов — высокий риск непреднамеренно оказаться фигурантом уголовного дела или получить значительный административный штраф за действия, которые покупатель не совершал умышленно, сообщает ИА DEITA.RU.
Как объяснили эксперты, технические несовершенства оборудования и жёстко настроенные алгоритмы безопасности торговых сетей могут привести к тому, что обычный покупатель будет обвинён в краже или мошенничестве. Одной из наиболее частых проблем является ложное обвинение в хищении.
Если сканер кассы не считал штрихкод товара, а покупатель не заметил этого и убрал вещь в сумку, система видеонаблюдения и аналитические алгоритмы магазина автоматически зафиксируют факт неоплаченного выноса.
В дальнейшем служба безопасности, опираясь на записи камер и логи системы, расценит это как умышленное хищение. В такой ситуации доказать случайный характер произошедшего в полиции будет крайне затруднительно, поскольку формальные признаки правонарушения налицо.
Серьёзную опасность представляют и технические ошибки весовых платформ, интегрированных в кассы самообслуживания. Если масса товара на весах не совпадает с эталонным значением, заложенным в системе, например, из-за использования лёгкой упаковки, сбоя датчика или особенностей самого продукта, касса может выдать ошибку или заблокировать операцию.
Покупатель, решив, что оплата прошла успешно, покидает магазин. В этом случае автоматизированная система безопасности формирует сигнал о неоплаченном товаре, что может повлечь за собой объявление покупателя в розыск и последующие разбирательства с правоохранительными органами.
Ещё один распространённый риск связан с человеческим фактором и интерфейсом самой кассы. При покупке овощей, фруктов, выпечки или товаров на развес покупатель самостоятельно выбирает позицию на экране. Легко допустить ошибку и нажать не на тот товар, например, выбрать более дешёвый сорт яблок вместо дорогого или обычные томаты вместо черри на ветке.
С точки зрения закона и службы безопасности магазина, подобные действия трактуются как сознательный обман с целью хищения денежных средств, что квалифицируется как мошенничество.
Отдельного внимания заслуживают сбои в работе безналичных платежей. Нередки ситуации, когда терминал выдаёт чек об отказе в операции, но покупатель, не обратив на это внимания, забирает чек и уходит с товаром. С точки зрения законодательства и внутренних регламентов магазина, это приравнивается к краже, так как факт оплаты не подтверждён.
В этой связи, специалисты рекомендуют при использовании касс самообслуживания в магазинах всегда внимательно проверять итоговый чек перед выходом из зоны оплаты и убеждаться в успешном списании денежных средств с банковской карты, пишет портал «Финансы Mail».