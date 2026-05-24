В Крыму на практике изучат востребованность разведения моллюсков анадара

По его словам, рентабельность и спрос на практическое применение в пищу этого вида только предстоит узнать.
«Мидия и устрица — достаточно понятные моллюски. А с той же анадарой, которая уже давно наблюдается в Черном море, предстоит понять, есть ли он в нормальном, доступном с точки зрения добычи объеме, стоит ли им заниматься, стоит ли его добывать», — сказал Кратюк.
Министр отметил, что в Крыму будут перенимать в этом плане мировой опыт, в частности Азии, а также Дальнего Востока.
Помимо анадары, предстоит опробовать востребованность на рынке других видов рыбы — камбалы, кефали и пиленгаса. Если эти виды будут пользоваться спросом, то в Крыму появятся новые кулинарные бренды, заверил Кратюк.
Вместе с тем, несмотря на инвазивность другого обитателя моря — рапана, его вылов и применение уже давно освоены в Крыму. Добывать его можно его можно в любых объемах. И его уже по праву считают кулинарной особенностью республики и даже изысканным деликатесом.
Денис Кратюк уточнил, что стратегия также предусматривает модернизацию рыбоперерабатывающих предприятий в Крыму. Основной акцент, по его словам, будет сделан на усовершенствовании имеющихся способов переработки и поиске новых, а также сохранении кадрового потенциала.
Ранее сообщалось, что камбала калкан, барабуля и ставридка, которых добывают в Крыму, относятся к деликатесной группе рыб и на материк почти не попадают, потому что «расходятся» на полуострове, в местных ресторанах и кафе.