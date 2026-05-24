Около 1 тысячи рабочих мест обеспечит экокластер по переработке отходов в Ангарске

IrkutskMedia, 24 мая. В Ангарском городском округе ведется подготовка строительства экологического кластера по переработке отходов. Объект обеспечит около 1000 новых рабочих мест, его ввод в эксплуатацию запланирован на осень 2028 года. Об этом сообщил мэр АГО Сергей Петров в своём канале в МАКС (12+).
Сейчас в Иркутской области нет раздельного сбора мусора. Экокластер решит эту проблему: в нём будут сортировать 65% твёрдых коммунальных отходов (ТКО), а объёмы их захоронения сократятся на 33%.
«Все согласования получены, работы начались — идёт подготовка площадки к строительству», — рассказал председатель общественной организации «Экология Байкала» Вадим Логунов.
Напомним, кластер объединит несколько производств: автоматизированную сортировку, переработку органики и крупногабаритных отходов. Предприятие также будет выпускать собственную продукцию из вторсырья.