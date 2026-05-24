Около 1 тысячи рабочих мест обеспечит экокластер по переработке отходов в Ангарске

IrkutskMedia, 24 мая. В Ангарском городском округе ведется подготовка строительства экологического кластера по переработке отходов. Объект обеспечит около 1000 новых рабочих мест, его ввод в эксплуатацию запланирован на осень 2028 года. Об этом сообщил мэр АГО Сергей Петров в своём канале в МАКС (12+).