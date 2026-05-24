КАМАЗ внедряет ИИ в производство и разработку беспилотных тягачей

На предприятии нейросети уже используются для анализа эффективности работы в цехах. Системы машинного обучения собирают и обрабатывают данные с оборудования, что позволяет оптимизировать производственные процессы.
Искусственный интеллект также применяется при проектировании сложных деталей. По данным предприятия, нейросети помогают инженерам формировать оптимальные конструкции и сокращать время расчетов.
Разработки находятся на стадии тестирования и поэтапного внедрения, сообщает корреспондент ГТРК «Татарстан».