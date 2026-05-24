Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КАМАЗ внедряет ИИ в производство и разработку беспилотных тягачей

КАМАЗ внедряет технологии искусственного интеллекта в производственные и проектные процессы, включая разработку беспилотных грузовиков третьего поколения. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

Источник: ИА Татар-информ

На предприятии нейросети уже используются для анализа эффективности работы в цехах. Системы машинного обучения собирают и обрабатывают данные с оборудования, что позволяет оптимизировать производственные процессы.

Искусственный интеллект также применяется при проектировании сложных деталей. По данным предприятия, нейросети помогают инженерам формировать оптимальные конструкции и сокращать время расчетов.

Разработки находятся на стадии тестирования и поэтапного внедрения, сообщает корреспондент ГТРК «Татарстан».