Россиянам напомнили о новых правилах регистрации машин

Для регистрации автомобиля в России больше не нужно предоставлять полис ОСАГО.

Для регистрации автомобиля в России больше не нужно предоставлять полис ОСАГО. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

В ведомстве напомнили, что требование отменили с 1 марта прошлого года. Теперь при проведении регистрационных действий наличие страховки не проверяется.

Также в МВД уточнили, что были изменены правила прекращения и возобновления государственного учета транспортных средств. Эти меры связаны с приведением административных процедур в соответствие с обновленным законодательством.

В министерстве подчеркнули, что изменения в правила регистрации автомобилей вносятся регулярно для совершенствования работы подразделений Госавтоинспекции.

