Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области ждут на работе 2 тысячи выпускников колледжей

В Волгоградской области проходят Единые дни трудоустройства "Мое будущее —.

В Волгоградской области проходят Единые дни трудоустройства «Мое будущее — мой регион». Акция продлится до 29 мая и адресована студентам учреждений среднего профессионального образования для помощи в поисках работы. В этом году работодатели представили порядка 2 тысяч вакансий.

По информации комитета образования и науки Волгоградской области, в рамках проекта организованы встречи с работодателями, консультации в колледжах и центрах занятости, мастер-классы по составлению резюме, анкетирование. Ключевыми партнерами выступают ведущие промышленные предприятия региона: «РУСАЛ-Волгоград», «Каустик», «Волжский трубный завод», «Красный Октябрь». В 2026 году к проекту активно подключился «ЛЛК-Интернешнл» (ПАО «ЛУКОЙЛ») — один из ведущих российских производителей масел и технических жидкостей. Предприятие ведет диалог со студентами Волгоградского индустриального техникума, Волгоградского технического колледжа, Жирновского нефтяного техникума, Волгоградского колледжа машиностроения и связи, Волгоградского политехнического колледжа им. В. И. Вернадского и Волгоградского медико-экологического техникума.

Показатель трудоустройства выпускников колледжей и техникумов Волгоградской области является лучшим в ЮФО и достигает порядка 80%. Достижению такого результата способствует участие региона в федеральном проекте «Профессионалитет», куда Волгоградская область вошла одной из первых в стране.

Кстати, в прошлом году по итогам единых дней трудоустройства работу нашли 5,5 тыс. выпускников.

Узнать больше по теме
Компания «Лукойл»: успешный российский концерн, на котором можно заработать в 2026 году
Название этого российского концерна мы слышим регулярно. Но историю компании «Лукойл» знают не все. Собрали главную информацию в одном месте.
Читать дальше