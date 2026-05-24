В Волгоградской области ждут на работе 2 тысячи выпускников колледжей

В Волгоградской области проходят Единые дни трудоустройства «Мое будущее — мой регион». Акция продлится до 29 мая и адресована студентам учреждений среднего профессионального образования для помощи в поисках работы. В этом году работодатели представили порядка 2 тысяч вакансий.
По информации комитета образования и науки Волгоградской области, в рамках проекта организованы встречи с работодателями, консультации в колледжах и центрах занятости, мастер-классы по составлению резюме, анкетирование. Ключевыми партнерами выступают ведущие промышленные предприятия региона: «РУСАЛ-Волгоград», «Каустик», «Волжский трубный завод», «Красный Октябрь». В 2026 году к проекту активно подключился «ЛЛК-Интернешнл» (ПАО «ЛУКОЙЛ») — один из ведущих российских производителей масел и технических жидкостей. Предприятие ведет диалог со студентами Волгоградского индустриального техникума, Волгоградского технического колледжа, Жирновского нефтяного техникума, Волгоградского колледжа машиностроения и связи, Волгоградского политехнического колледжа им. В. И. Вернадского и Волгоградского медико-экологического техникума.
Показатель трудоустройства выпускников колледжей и техникумов Волгоградской области является лучшим в ЮФО и достигает порядка 80%. Достижению такого результата способствует участие региона в федеральном проекте «Профессионалитет», куда Волгоградская область вошла одной из первых в стране.
Кстати, в прошлом году по итогам единых дней трудоустройства работу нашли 5,5 тыс. выпускников.