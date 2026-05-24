Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сузунском районе НСО каждая корова дает почти по 5 тонн молока

Новосибирскстат опубликовал интересные факты о Сузунском районе.

Сузунский район на юге Новосибирской области — это уникальный регион, где гармонично сочетаются развитое сельское хозяйство, богатое историческое наследие и растущий интерес к внутреннему туризму.

Административный центр — рабочий посёлок Сузун, знаменитый своей историей. Именно здесь в 1766 году был основан медеплавильный завод, при котором работал единственный за Уралом монетный двор. На нём чеканили особую «сибирскую монету» из алтайской меди, отличавшуюся изображением соболей и щита. К 250-летию этого события в 2016 году на месте старого завода открылся Музейно-туристический комплекс «Сузун-завод. Монетный двор», который сегодня является главной достопримечательностью и центром притяжения для гостей района.

По данным Новосибирскстата, на 1 января 2025 года население района составляло 30 600 человек, причём ровно половина жителей проживает в городской черте, а другая половина — в сельской местности. Экономическую основу составляет сельское хозяйство: под посевы отведено 85,8 тысячи гектаров земель. В 2025 году продуктивность молочного стада достигла высокого уровня — средний надой на одну корову составил 4,8 тысячи килограммов молока.