В Сузунском районе НСО каждая корова дает почти по 5 тонн молока

Сузунский район на юге Новосибирской области — это уникальный регион, где гармонично сочетаются развитое сельское хозяйство, богатое историческое наследие и растущий интерес к внутреннему туризму.
Административный центр — рабочий посёлок Сузун, знаменитый своей историей. Именно здесь в 1766 году был основан медеплавильный завод, при котором работал единственный за Уралом монетный двор. На нём чеканили особую «сибирскую монету» из алтайской меди, отличавшуюся изображением соболей и щита. К 250-летию этого события в 2016 году на месте старого завода открылся Музейно-туристический комплекс «Сузун-завод. Монетный двор», который сегодня является главной достопримечательностью и центром притяжения для гостей района.
По данным Новосибирскстата, на 1 января 2025 года население района составляло 30 600 человек, причём ровно половина жителей проживает в городской черте, а другая половина — в сельской местности. Экономическую основу составляет сельское хозяйство: под посевы отведено 85,8 тысячи гектаров земель. В 2025 году продуктивность молочного стада достигла высокого уровня — средний надой на одну корову составил 4,8 тысячи килограммов молока.