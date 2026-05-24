В Сузунском районе НСО каждая корова дает почти по 5 тонн молока

Административный центр — рабочий посёлок Сузун, знаменитый своей историей. Именно здесь в 1766 году был основан медеплавильный завод, при котором работал единственный за Уралом монетный двор. На нём чеканили особую «сибирскую монету» из алтайской меди, отличавшуюся изображением соболей и щита. К 250-летию этого события в 2016 году на месте старого завода открылся Музейно-туристический комплекс «Сузун-завод. Монетный двор», который сегодня является главной достопримечательностью и центром притяжения для гостей района.