Башкирия вошла в тройку регионов с самой долгой продажей новостроек

Башкирия вошла в тройку регионов с самыми длительными прогнозируемыми сроками продажи новостроек среди десяти крупнейших субъектов страны, пишет «РБК Недвижимость» на основе отчета аналитиков «Дом.РФ».

Источник: Konstantin Kokoshkin / www.globallookpress.com

Чтобы распродать накопленные запасы новостроек в Башкирии, понадобится 4,4 года. В Краснодарском крае показатель составляет 5,5 года, в Ленинградской области — 4,1 года.

Авторы исследования отмечают, что в этих субъектах накоплен значительный объем предложения и текущий спрос за ним не поспевает. Среди топ-10 регионов с наибольшим объемом строительства средний срок продажи новостроек составил 3,5 года, в целом по России показатель ниже — 3,2 года.

Самые низкие сроки реализации жилья среди десяти крупнейших регионов зафиксированы в Санкт-Петербурге (2,3 года), Москве (2,4 года) и Московской области (2,5 года). В первом квартале в Уфе на 40% снизились продажи новостроек: за январь-март в столице Башкирии было продано около 2,6 тыс. квартир на первичном рынке.