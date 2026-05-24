Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти 70% месячной нормы осадков выпало в Нижнем Новгороде во время ливня

В целом город с непогодой справился.

Источник: Нижегородская правда

Почти 70% месячной нормы осадков выпало в Нижнем Новгороде во время ливня, который прошел в субботу, 23 мая. Об этом сообщил в своём МАХ-канале мэр города Юрий Шалабаев.

«Синоптики говорят, что практически одномоментно на город выпало 28,2 мм. Это около 70% от среднемесячной нормы», — написал он.

По словам главы, в целом Нижний Новгород справился с непогодой, однако в ряде районов, расположенных в нижней части города, были зафиксированы подтопления.

«Видел видео в социальных сетях о потоках воды на Мещере. По информации МБУ “Дорожник”, вода на Мещерском бульваре и улице Совнаркомовской уже ушла в ливневую канализацию», — отметил Юрий Шалабаев.

Подтопление также наблюдалось на улице Карла Маркса из‑за залпового характера ливня. В настоящее время вода уходит, дополнительно на месте работает водооткачивающая техника для скорейшего освобождения проезжей части.

Мэр подчеркнул, что во всех районах, где традиционно фиксируются подтопления, организовано дежурство бригад и спецтехники. Ситуация находится на контроле городских служб.

Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказывалось, что в некоторых местах Нижнего Новгорода, в Володарске и Дзержинске дождь шёл вместе с градом.