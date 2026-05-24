Почти 70% месячной нормы осадков выпало в Нижнем Новгороде во время ливня, который прошел в субботу, 23 мая. Об этом сообщил в своём МАХ-канале мэр города Юрий Шалабаев.
«Синоптики говорят, что практически одномоментно на город выпало 28,2 мм. Это около 70% от среднемесячной нормы», — написал он.
По словам главы, в целом Нижний Новгород справился с непогодой, однако в ряде районов, расположенных в нижней части города, были зафиксированы подтопления.
«Видел видео в социальных сетях о потоках воды на Мещере. По информации МБУ “Дорожник”, вода на Мещерском бульваре и улице Совнаркомовской уже ушла в ливневую канализацию», — отметил Юрий Шалабаев.
Подтопление также наблюдалось на улице Карла Маркса из‑за залпового характера ливня. В настоящее время вода уходит, дополнительно на месте работает водооткачивающая техника для скорейшего освобождения проезжей части.
Мэр подчеркнул, что во всех районах, где традиционно фиксируются подтопления, организовано дежурство бригад и спецтехники. Ситуация находится на контроле городских служб.
Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказывалось, что в некоторых местах Нижнего Новгорода, в Володарске и Дзержинске дождь шёл вместе с градом.