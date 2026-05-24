Набережную Тухачевского в Омске за 514 млн замостят гранитом

Напомним, реконструкция набережной Тухачевского стартовала несколько месяцев назад. Проект включает создание сухого фонтана в виде контуров второй Омской крепости, велодорожек, зон отдыха со скамейками и озеленением, а также спортивных и детских площадок. По информации властей, проект реализуется при поддержке Сбера и партнеров, ранее речь шла о сумме в миллиард рублей. Основной этап благоустройства планируют закончить осенью.