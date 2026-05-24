Набережную Тухачевского в Омске за 514 млн замостят гранитом

Городские власти Омска ищут подрядчика для масштабного обновления пешеходной зоны набережной Иртыша. На эти цели дополнительно направят более полумиллиарда рублей.
Мэрия Омска разместила на портале госзакупок аукцион на комплексное благоустройство набережной Тухачевского на участке от улицы Фрунзе до Таубе. Начальная цена контракта составляет 514,2 миллиона рублей. Заказчиком выступает городское Управление дорожного хозяйства и благоустройства.
Согласно документации, средства пойдут на реновацию прогулочных зон в районе Омской крепости и от частного пляжа до бассейна «Пингвин». Победителю торгов предстоит демонтировать старое покрытие и заменить его гранитной плиткой. Все работы необходимо завершить к середине августа. Итоги конкурса подведут 11 июля.
Напомним, реконструкция набережной Тухачевского стартовала несколько месяцев назад. Проект включает создание сухого фонтана в виде контуров второй Омской крепости, велодорожек, зон отдыха со скамейками и озеленением, а также спортивных и детских площадок. По информации властей, проект реализуется при поддержке Сбера и партнеров, ранее речь шла о сумме в миллиард рублей. Основной этап благоустройства планируют закончить осенью.