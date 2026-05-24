Летом отели в Краснодарском крае могут оказаться заполнены на 95%

Но все будет зависеть от предложения отеля и инфраструктуры.

Источник: Югополис

Президент общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков спрогнозировал высокую загрузку отелей и гостиниц в Краснодарском крае в летние месяцы. Если в июне средства размещения могут быть заполнены на 50−60%, то в июле и августе этот показатель может дойти до 95%.

При этом, по словам Волкова, все будет зависеть от предложений самого отеля и инфраструктуры. Так, больше все посетителей (загрузка до 80%) может быть у пятизвездочных отелей.

«Надеемся, что Анапа в этом году примет туристов значительно лучше, и их будет значительно больше, процентов на 30», — цитирует РИА Новости слова эксперта.

Ранее «Югополис» писал, что власти Кубани спрогнозировали туристический поток на уровне 8,5 млн человек. Гостей готовы встретить более 10 тысяч отелей, гостиниц, домов отдыха и санаториев. Летом планируют открыть еще 70 объектов размещения.