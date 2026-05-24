Метромост Новосибирска ждет масштабный ремонт почти за 5 млн рублей

Метромост Новосибирска ждет ремонт и ликвидация трещин усталости.

Источник: Сиб.фм

Новосибирский метрополитен объявил тендер на проведение ремонтных работ на метромосте. Подрядчику предстоит выполнить локализацию усталостных трещин в металлических конструкциях сооружения.

Согласно документации, размещённой на сайте госзакупок, специалистам предстоит устранить 63 трещины общей протяжённостью более пяти метров. Работы будут выполняться методом MIG (дуговой сварки) с предварительной расшивкой трещин механизированным способом при помощи угловой шлифовальной машины.

Заявки на участие в тендере принимаются до 29 мая. Начальная стоимость контракта составляет 4,9 млн рублей. Победителем станет участник, предложивший наименьшую цену. Все работы должны быть завершены до 31 октября 2026 года.