В Беларуси торговая сеть ищет сотрудника на зарплату 12 000 рублей

Объявление опубликовано на официальном сайте государственной службы занятости.
Компания «ДНЦ-Маркет», расположенная в Минске, ищет менеджера по экспортным продажам и продажам на территории Беларуси. Специалисту нужно будет продвигать бытовую химию, бумажные полотенца, пакеты для мусора, салфетки, туалетную бумагу.
Среди обязанностей указаны ведение и развитие экспортных клиентов и клиентов в республике, а также поиск новых клиентов. Также сотрудник должен искать новые возможности, разрабатывать пути роста основных показателей в отношении продукции компании, а также контролировать оплату и дебиторскую задолженность.
Компания ищет специалиста с опытом работы от трех лет на аналогичной должности, который знаком с техниками продаж, навыками ведения переговоров с первыми лицами компании. Среди ключевых качеств названы стрессоустойчивость и знание профессиональных программ. Заработную плату обещают в 12 000 рублей.