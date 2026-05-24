Перевозчик Владивостока возьмет в лизинг 40 автобусов за 63 млн рублей

Предприятие ищет лизингодателя для обновления парка к ноябрю 2026 года.

Источник: PrimaMedia.ru

Муниципальное предприятие Владивостока «ВПОПАТ № 1» планирует заключить контракт на аренду 40 новых автобусов для городских перевозок. Соответствующая информация указана на портале госзакупок (16+). Согласно проекту документа, только в 2026 году на эти цели предусмотрено более 63 миллионов рублей.

«Автобус среднего класса — 15 шт., автобус большого класса — 25 шт. Цена Контракта […] в том числе по годам: в 2026 году — 63 157 895 (шестьдесят три миллиона сто пятьдесят семь тысяч восемьсот девяносто пять) рублей 00 копеек», — говорится в проектной документации.

Весь объем техники должен быть передан до 18 ноября 2026 года. Срок лизинга — 36 месяцев. Финансирование идет из бюджета Владивостокского городского округа — предприятию выделяют субсидии на покрытие лизинговых платежей.

Автобусы должны быть новыми, экологического класса не ниже Евро-5, низкопольными или полунизкопольными, с автоматической коробкой передач и системой кондиционирования.

