В Краснодаре не продано 78% строящегося жилья

«При той активности спроса, что имела место в феврале-апреле, на реализацию этого объема уйдет порядка пяти лет, а, значит, ближайшие месяцы и, возможно, весь год будут сложными для девелоперов города. Рынок ждет восстановления доступности рыночной ипотеки», — прокомментировала директор по исследованиям Macon Ольга Змиевская.
По данным Macon, объем строительства в Краснодаре по состоянию на май — 4,3 млн кв. м, в конце декабря был чуть выше — 4,4 млн кв. м. Падение показателя, по словам аналитиков компании прослеживается с 2024 года. «Однако довольно большой объем у девелоперов находится в запасе (получены разрешения на строительство и вся необходимая документация) и может быть выведен в любой момент. Это около 1,4 млн кв. м», — говорит госпожа Змиевская.
Средняя цена проданного квадратного метра жилой недвижимости в Краснодаре за первые четыре месяца 2026 года, по данным Macon, составила 164 тыс. руб. В аналогичном периоде 2025 года цена составляла 152 тыс. руб. (прирост 8%). Аналитики уточнили, что цены на жилье в столице Кубани выросли в течение 2025 года.
Объем сделок с жилой недвижимостью в Краснодаре за первые четыре месяца 2026 года составил 6,3 тыс. единиц. Это в 1,5 раза больше показателя за аналогичный период 2025 года. «Прирост обеспечил исключительно январь, в котором ажиотаж был продиктован ожиданием того, что условия по семейной ипотеке будут существенно ужесточены. В остальные месяцы (февраль-апрель) число сделок примерно соответствует началу 2025 года», — говорит Ольга Змиевская.
В начале мая «Ъ-Кубань», ссылаясь на данные «Яндекса», писал, что цены на новостройки в Краснодаре в феврале-апреле оставались ниже январского уровня. В апреле 2026 года медианная стоимость квадратного метра на первичном рынке города, по информации ИИ-агента «Исследовать» от Алисы AI, снизилась на 3,3% и составила 178 тыс. руб. В январе этот показатель достигал 190 тыс. руб., что на 6,1% выше текущего уровня. Медианная полная стоимость квартиры в апреле практически не изменилась и остановилась на 8,2 млн руб. При этом медианная площадь предлагаемых к продаже квартир немного выросла и достигла 46,2 кв. м. Подобная динамика, по мнению аналитиков, указывает на вымывание наиболее компактных квартир. В январе медианная стоимость квадратного метра готового жилья в Краснодаре составила 128 тыс. руб., что на 1,9% ниже декабрьского показателя.