В Краснодаре не продано 78% строящегося жилья

В начале мая «Ъ-Кубань», ссылаясь на данные «Яндекса», писал, что цены на новостройки в Краснодаре в феврале-апреле оставались ниже январского уровня. В апреле 2026 года медианная стоимость квадратного метра на первичном рынке города, по информации ИИ-агента «Исследовать» от Алисы AI, снизилась на 3,3% и составила 178 тыс. руб. В январе этот показатель достигал 190 тыс. руб., что на 6,1% выше текущего уровня. Медианная полная стоимость квартиры в апреле практически не изменилась и остановилась на 8,2 млн руб. При этом медианная площадь предлагаемых к продаже квартир немного выросла и достигла 46,2 кв. м. Подобная динамика, по мнению аналитиков, указывает на вымывание наиболее компактных квартир. В январе медианная стоимость квадратного метра готового жилья в Краснодаре составила 128 тыс. руб., что на 1,9% ниже декабрьского показателя.