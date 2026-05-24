Кикшеринги заплатят 20 млн рублей за парковку самокатов в Новосибирске

14 мая на пресс-конференции в ТАСС первый заместитель мэра Новосибирска Иосиф Кодалаев сообщил, что в 2026 году кикшеринги пополнят муниципальный бюджет примерно на 20 миллионов рублей. Договоры аренды парковочных мест заключены на семь месяцев, ставка составит 200 рублей в месяц за один самокат. Эти деньги, по словам Кодалаева, пойдут на создание велодорожек, нанесение разметки и установку специальных знаков для СИМ.