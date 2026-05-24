Кикшеринги заплатят 20 млн рублей за парковку самокатов в Новосибирске

С 1 апреля по 1 ноября сервисы будут платить по 200 рублей в месяц за каждое транспортное средство, деньги пойдут на велодорожки.

Источник: Om1 Новосибирск

14 мая на пресс-конференции в ТАСС первый заместитель мэра Новосибирска Иосиф Кодалаев сообщил, что в 2026 году кикшеринги пополнят муниципальный бюджет примерно на 20 миллионов рублей. Договоры аренды парковочных мест заключены на семь месяцев, ставка составит 200 рублей в месяц за один самокат. Эти деньги, по словам Кодалаева, пойдут на создание велодорожек, нанесение разметки и установку специальных знаков для СИМ.

«Есть у нас улицы с избыточной шириной проезжей части, где мы можем совершенно спокойно по 0,75−1 метру забрать именно для организации обособленных полос для средств индивидуальной мобильности. Практика городов нашей страны показывает, что можно подружить пешеходов, СИМы и водителей», — подчеркнул чиновник.

В этом сезоне в Новосибирске работают три кикшеринговых сервиса. Из-за того что город пока плохо приспособлен для самокатов, были введены дополнительные ограничения: вне велодорожек максимальная скорость снижена до 15 км/ч, а использовать СИМ запрещено в тёмное время суток — с 22:00 до 6:00.

Заместитель начальника областной Госавтоинспекции Андрей Кузнецов добавил, что чаще всего самокатчики нарушают правила, ездя вдвоём и не спешиваясь на пешеходных переходах. С начала года инспекторы уже составили 550 административных протоколов. Также зафиксировано 14 ДТП с участием самокатов, в которых один человек погиб.