В Уфе модернизируют теплотрассу на улице Гафури.

В мае 2026 года начались работы на участке от дома № 29 и до дома № 71, где планируется заменить более 600 погонных метров сетей. Монтаж трубопроводов производится из труб в пенополиуретановой изоляции и покровным слоем из полиэтилена и проводниками оперативно-дистанционного контроля. Срок их службы до 25−30 лет, при этом сокращаются потери тепла, происходит экономия топлива и электроэнергии.