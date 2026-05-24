В Уфе модернизируют теплотрассу на улице Гафури.

На протяжении нескольких лет в Уфе идет поэтапная реконструкция теплосети по улице Гафури — меняют старые трубы на новые с увеличением диаметра. В прошлые годы здесь уже заменили около 750 погонных метров сетей в двухтрубном исполнении, сообщает МУП УИС.
В мае 2026 года начались работы на участке от дома № 29 и до дома № 71, где планируется заменить более 600 погонных метров сетей. Монтаж трубопроводов производится из труб в пенополиуретановой изоляции и покровным слоем из полиэтилена и проводниками оперативно-дистанционного контроля. Срок их службы до 25−30 лет, при этом сокращаются потери тепла, происходит экономия топлива и электроэнергии.
Для того, чтобы не отключать на время ремонта горячую воду, водоснабжение будет идти по обводной линии для горячей воды от ЦТП до потребителей. Завершить работы планируется до 16 октября 2026 года.