В районе Башкирии испытают сорта зерновых и кормовых трав.

В Бураевском районе Башкирии успешно закладываются опытные участки для испытания сортов зерновых, зернобобовых культур и многолетних кормовых трав, сообщает районная администрация. В этом году к испытаниям добавились и нерайонированные сорта, размещенные рядом с районированными для 9-го региона. Проект реализуется управлением сельского хозяйства при поддержке агрономов филиала «Россельхозцентр».