Банк России: цены в Волгоградской области в апреле росли быстрее, чем в стране

2026 года, по данным Росстата, выросли на 0,34% к предыдущему месяцу. В частности, на тенденцию повлияло подорожание куриных яиц в регионе. В Волгоградской области в этом году отмечается сокращение производства этой продукции. При этом по стране обратная ситуация — производство яиц расширяется. Также в регионе подорожали садовые триммеры. По России в целом они, наоборот, снизились в цене. Аналитики нашли этому объяснение. В Волгоградской области в 2025 году были зафиксированы более высокиетемпы строительства жителями региона жилых домов. Это и объясняет повышенный интерес населения к садовым инструментам, считают эксперты. С другой стороны, в регионе сильнее, чем по стране, подешевели услуги в сфере зарубежного туризма. Периодическое введение ограничений на работу местного аэропорта охладило спрос на международные перелеты, отмечено в докладе. В то же время годовая инфляция в регионе замедлилась и по-прежнему была ниже показателя по стране в целом. В меньшей степени за год в Волгоградской области выросли цены на продовольственные и непродовольственные товары. Более ощутимо в регионе подорожали услуги. В сфере продовольственных товаров, помимо подорожания яиц, отмечен также рост цен на сахар. Цены на него традиционно растут весной, когда его запасы сезонно снижаются. Основной выпуск товара и пополнение запасов приходится на последние месяцы года после сбора урожая сахарной свеклы. Тем не менее, цены на этот товар были ниже, чем год назад. Продолжили снижаться цены на овощи. С приходом тепла и увеличением продолжительности светового дня сократились затраты производителей на освещение и отопление теплиц. Кроме этого, в России выросло производство тепличной продукции. А импортные овощи и фрукты подешевели благодаря укреплению рубля. В линейке непродовольственных товаров заметно подорожала галантерея. К этому привело повышение расходов компаний на логистику, аренду складских и торговых площадей, а также на оплату труда. Ретейлеры закладывали возросшие издержки в цены галантерейных товаров. В то же время подешевели персональные компьютеры, электротовары и другие бытовые приборы. Это произошло также благодаря укреплению рубля, которое отразилось на ценах импортных товаров. Рост цен на услуги в апреле эксперты оценили как умеренный. Выросли в цене санаторно-оздоровительные услуги. В апреле в замер вошли цены на проживание в санаториях и пансионатах в мае и июне — периоде, когда сезонно высокие спрос и цены. Подорожали услуги организаций культуры. Театры перенесли возросшие издержки на содержание и аренду помещений, оплату труда персонала в стоимость билетов в условиях ожидаемого высокого туристического спроса на майские праздники. Фото сгенерировано ИИ.