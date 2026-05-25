Первый вице-президент Мельников: портфель Газпромбанка в сегменте БСК достиг 27 трлн руб

— Начнем с того, что впрямую сравнивать два продукта не совсем корректно: один — БСК — решает задачу контроля целевого использования средств по контракту, второй — банковская гарантия — дает финансовую защиту на случай нарушения условий по контракту в виде обязательства фининститута для компании, в пользу которой выдана гарантия. В частности, в федеральном законе № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» прописаны обе процедуры — и банковское сопровождение контрактов, и обеспечение заявок, в том числе путем предоставления гарантии. В то же время в нашей практике есть случаи, когда банковское сопровождение заменяло банковскую гарантию на аванс. К примеру, это реально при внутригрупповых сделках в рамках крупного холдинга. Стороны тогда могут отказаться от гарантии, когда речь идет о полном доверии между контрагентами. Среди преимуществ банковского сопровождения — возможность довести денежные средства до конечных исполнителей работ, проконтролировать использование аванса на те цели, на которые он выделен, на приобретение материалов, приобретение оборудования. Все это доступно в рамках БСК. Но необходимо помнить, что банковское сопровождение не способно снять вообще все риски. Только наличие гарантии дает плательщику дополнительный комфорт и возможность оперативно получить денежную компенсацию в случае нарушения условий по контракту. Как универсальный банк мы, разумеется, работаем со всеми формами банковских гарантий и предоставляем полный цикл услуг по банковскому сопровождению. Выбор между этими банковскими продуктами, как правило, делается по результатам переговоров и с учетом баланса интересов и потребностей сторон. Наша бизнес-философия — в том, чтобы партнеру открыто и прозрачно донести все преимущества и нюансы каждого продукта.