Нацбанк поднял курс доллара и курс евро на 25 мая после выходных

Национальный банк изменил курсы валют на 25 мая, понедельник. В итоге курс доллара и курс евро стали выше, а курс российского рубля стал ниже после выходных.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На понедельник, 25 мая, Национальный банк установил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,7506 белорусского рубля, 1 евро — 3,1919 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,8586 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, действовавшими в пятницу, 22 мая, субботу, 23 мая, и воскресенье, 24 мая, курс доллара и курс евро выросли, а курс российского рубля стал ниже в понедельник, 25 мая.
В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0191 белрубля, курс евро увеличился на 0,0159 белрубля, а курс российского рубля уменьшился на 0,0070 белрубля.
