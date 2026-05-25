Китай ударил по рынку памяти: цены на SSD и DRAM могут рухнуть

Рост поставок микросхем памяти со стороны китайских производителей может привести к более раннему снижению цен на DRAM и SSD-накопители. Об этом сообщает TechSpot, отмечая, что ситуация способна изменить текущий «суперцикл» на рынке, сформировавшийся на фоне высокого спроса со стороны индустрии искусственного интеллекта.
Одним из первых признаков изменений стало появление чипов китайской компании ChangXin Memory Technologies в новых модулях оперативной памяти Corsair. Ранее Corsair преимущественно использовала решения американской Micron Technology.
По данным издания, причиной смены поставщика стало удорожание компонентов. В модулях Corsair Vengeance DDR5−6000 объемом 16 ГБ, продающихся комплектами по 32 ГБ, теперь используются чипы CXMT с поддержкой Intel XMP и AMD EXPO.
Эксперты отмечают, что по своим характеристикам эти решения сопоставимы с традиционными DDR5-модулями. По оценкам аналитиков, CXMT уже контролирует около 7,7% мирового рынка DRAM. Среди клиентов компании называются Alibaba, Tencent и ByteDance.
Одновременно другие производители из КНР, включая YMTC и Jiahe Jinwei, расширяют выпуск DRAM- и NAND-решений для серверов и дата-центров. На этом фоне конкуренция с лидерами рынка — Samsung Electronics, SK Hynix и Micron — становится заметно жестче.
По итогам первого квартала выручка CXMT достигла 50,8 млрд юаней, или около 7,4 млрд долларов. Это более чем в семь раз превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Компания также вышла в прибыль и готовится к IPO на Шанхайской фондовой бирже.
Ранее аналитики предупреждали, что активное расширение производственных мощностей в Китае может ускорить завершение периода дефицита памяти и привести к стабилизации цен значительно раньше ожидаемых сроков.
