Китай ударил по рынку памяти: цены на SSD и DRAM могут рухнуть

По итогам первого квартала выручка CXMT достигла 50,8 млрд юаней, или около 7,4 млрд долларов. Это более чем в семь раз превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Компания также вышла в прибыль и готовится к IPO на Шанхайской фондовой бирже.