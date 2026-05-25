Россиянам назвали размер максимальной пенсии айтишников

Максимальный размер пенсии работников IT-сферы в России может составить почти 77 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщил профессор Финансового университета Александр Сафонов.
«Максимальная пенсия IT-специалистов может составить 76 991 рубль при ежемесячной зарплате в размере 250 тыс. рублей и стаже в 43 года», — сказал эксперт.
Как уточнил профессор, если придерживаться этих условий, в итоге удастся заработать 430 баллов для пенсии.
Ранее Сафонов перечислил условия, при которых максимальный размер пенсии блогеров превысит 43 тыс. рублей.
Кроме этого, в июне пенсионеры, которым в мае исполняется 80 лет, начнут получать повышенную пенсию.
Как напомнил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, из-за ежегодной индексации размер маткапитала в ближайшее время составит более 1 млн рублей.