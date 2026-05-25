Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам назвали размер максимальной пенсии айтишников

Профессор Сафонов: пенсия айтишников может составить до 77 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Максимальный размер пенсии работников IT-сферы в России может составить почти 77 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщил профессор Финансового университета Александр Сафонов.

«Максимальная пенсия IT-специалистов может составить 76 991 рубль при ежемесячной зарплате в размере 250 тыс. рублей и стаже в 43 года», — сказал эксперт.

Как уточнил профессор, если придерживаться этих условий, в итоге удастся заработать 430 баллов для пенсии.

Ранее Сафонов перечислил условия, при которых максимальный размер пенсии блогеров превысит 43 тыс. рублей.

Кроме этого, в июне пенсионеры, которым в мае исполняется 80 лет, начнут получать повышенную пенсию.

Как напомнил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, из-за ежегодной индексации размер маткапитала в ближайшее время составит более 1 млн рублей.

Узнать больше по теме
Антон Котяков: биография, семья и путь к должности министра труда России
Экономист, госсоветник, глава Министерства труда и соцзащиты России, бывший замминистра финансов, Антон Котяков зарекомендовал себя как профессионал в области управления, успешно реализовавший проекты по улучшению социальной политики страны. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше