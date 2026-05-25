Нефть Brent упала ниже $99 впервые за две недели

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent впервые с 11 мая опустились ниже $99 за баррель. По данным лондонской биржи ICE, на 22:04 мск они торговались на уровне $98,1 (минус 5,2% к закрытию предыдущей сессии).

Фьючерсы на американскую нефть WTI с поставкой в том же месяце упали на 5,19% — до $91,59 (данные на 2:13 мск).

Падению котировок предшествовало заявление президента США Дональда Трампа, который накануне сообщил, что Вашингтон и Тегеран близки к подписанию меморандума о взаимопонимании. По данным Axios, документ должен продлить перемирие между государствами, а также обязать Иран открыть Ормузский пролив для судоходства.

Позже The New York Times подтвердила, что страны достигли принципиального соглашения об открытии морского коридора. Впрочем, по сообщению газеты, детали договоренностей еще предстоит проработать, и сроки возобновления полноценного судоходства остаются неизвестными.

