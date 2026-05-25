ГТЛК планирует подписать с S7 контракт на первую партию Ту-214

Глава Государственной транспортной лизинговой компании Михаил Парнев отметил, что первые 10 самолетов поставят заказчику в версии с отдельным местом бортинженера, а остальные в стандартном исполнении.

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Авиакомпания S7 подтвердила намерения подписания контракта о поставках самолетов Ту-214. Об этом сообщил глава Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Михаил Парнев в интервью «Ведомостям».

«На совещании между майскими праздниками S7 подтвердила заинтересованность в проекте. Мы находимся в процессе проработки технического задания. Его финализируем во второй половине года. Потом зафиксируем объемы финансирования, сроки поставок по годам, — ответил он на вопрос о поставках Ту-214. — В этом году планируем подписать твердый контракт на первую партию и опцион на остальные машины».

Парнев добавил, что первые 10 самолетов поставят заказчику в версии с отдельным местом бортинженера, а остальные в стандартном исполнении — командир и второй пилот. Ранее директор по управлению программами гражданской авиации Объединенной авиастроительной компании Олег Богомолов сообщал, что с S7 ведется работа по заключению сделки на 100 Ту-214 в модернизированном облике.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Ростеха Сергеем Чемезовым указал на необходимость стремиться к тому, чтобы при импортозамещении различных узлов изначально заявленные характеристики самолета Ту-214 были соблюдены.