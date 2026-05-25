ГТЛК планирует подписать с S7 контракт на первую партию Ту-214

«На совещании между майскими праздниками S7 подтвердила заинтересованность в проекте. Мы находимся в процессе проработки технического задания. Его финализируем во второй половине года. Потом зафиксируем объемы финансирования, сроки поставок по годам, — ответил он на вопрос о поставках Ту-214. — В этом году планируем подписать твердый контракт на первую партию и опцион на остальные машины».