В Новосибирске решение по делу картонно-бумажного комбината стало судебным прецедентом

Помимо штрафа и условного срока, директору предприятия запретили заниматься профильным производством.
1 июня состоится рассмотрение апелляции на решение суда по громкому делу в отношении «Новосибирского картонно-бумажного комбината» (НКБК) и его директора Игоря Диденко. Ранее его приговорили к 2,5 года условного срока, штрафу почти в 200 млн рублей, а также запретили заниматься деятельностью, связанной с производством и переработкой картона и бумаги.
В самом комбинате это решение назвали беспрецедентным по суровости и не учитывающим интересы 728 сотрудников и региона в целом. Именно последнее ограничение — запрет руководить подобным производством в течение 2,5 года — в НКБК считают избыточным.
Согласно данным Судебного департамента Верховного суда РФ, за 2021-первое полугодие 2025 года по статье 246 УК РФ осуждены всего 48 человек. При этом дополнительное наказание в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью назначалось лишь 4, то есть только в 8% случаев.
«Следует отметить, что все случаи назначения дополнительного наказания по статье 246 УК в этот период были связаны исключительно с незаконной деятельностью по добыче полезных ископаемых. При этом факты какой-либо незаконной деятельности нашего предприятия никем установлены не были», — сообщили Сиб.фм в НКБК.
21 мая стало известно, что Игорь Диденко удостоен правительственной премии за вклад в экологическое благополучие региона. Губернатор Андрей Травников отметил значительный вклад его предприятий — НКБК и «Гофромастер» — в экономику области, переработку отходов, модернизацию производства и социальную ответственность.
Экологический спор связан с историческим оврагом (карьером), вырытым ещё в 1965 году прежним собственником территории — нефтебазой «Красный Яр». На этом месте НКБК возвёл производственный корпус. Проверка 2022 года привела к иску Росприроднадзора.
Предприятие настаивает, что на данной территории нет почв как природного объекта, а независимая экспертиза НКБК опровергает обвинения в превышении концентрации вредных веществ. В преддверии апелляционного заседания защита комбината намерена представить серьёзные контраргументы.