Россиянам назвали максимальный размер больничного в 2026 году

Максимальный размер выплаты за день на больничном составит 6,8 тысячи рублей.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году россияне смогут получать за день больничного не более 6,8 тыс. рублей. Однако это доступно только при условии максимального дохода и достаточного стажа. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Социального фонда РФ.

Речь идет о росте на 20% к уровню прошлого года. Максимальная выплата увеличилась из-за того, что был повышен предельный лимит доходов, с которого работодатели обязаны делать страховые отчисления в Соцфонд на каждого работника.

Как подчеркнули в ведомстве, размер дневного больничного пособия зависит от зарплаты и стажа работы в конкретной организации.

В 2025 году максимальная выплата за один день больничного при условии наибольшего заработка и стажа составляла 5 673 рубля.

В апреле Минздрав утвердил условия и порядок формирования больничных листов. Изменения каснулись в первую очередь семей с детьми.