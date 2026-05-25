Лимит массы для грузовиков в Новом Владивостоке повысят, чтобы не ограничивать коммунальную технику

Водители объезжают пункт весогабаритного контроля через эти населённые пункты, уничтожая поселковые дороги и угрожая безопасности пешеходов. Вводимые против крупногабаритного транспорта ограничения срабатывают против самих сельчан.
Минтранс Приморского края сообщает, что на прошлой неделе обсуждалась проблема на встрече заместителя министра Вячеслава Шичкина и жительницы Прохладного. Она рассказала, что под действие ограничений попадают не только грузовые автомобили транзитом через «Новый Владивосток», но и спецтехника, оказывающая услуги жителям села, такая как мусоровозы и ассенизаторские машины.
Водители коммунальных машин отказываются заезжать в село из-за ограничения массы в 3,5 тонны. Было решено повысить допустимую массу до 10 тонн, чтобы спецтехника могла проехать. Однако проблема бесконтрольного движения большегрузов через три населённых пункта остаётся нерешённой. Запрещающие знаки не останавливают водителей, так как штраф за нарушение требований меньше, чем плата за превышение лимита на пункте весогабаритного контроля.
Габаритная рама высотой 3,3 метра, установленная «Примавтодором» около Прохладного, была снесена грузовиком и не была возвращена, так как под ней не могут проехать школьный автобус, пожарная машина и грузовики. Камера видеофиксации нарушений также не помогла, так как водители закрывают номера или объезжают камеру по периферийным улицам.
На Центральной улице в Прохладном тягачи разрушили железнодорожный переезд станции «Совхозная», и местные жители опасаются схода или крушения поезда без своевременного ремонта. Минтранс обещает продолжить обсуждение проблемы с жителями села и установить передвижной пункт весогабаритного контроля и новую систему фиксации нарушений «Страж» в Прохладном.