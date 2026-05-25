Запуск крупного маслозавода ударит по производителям сои в Приморье

Запуск в этом году завода по глубокой переработке соевых бобов в Амурской области ударит по сельхозпроизводителям Приморья, которые сегодня предпочитают поставлять сою в Китай. Минсельхоз РФ планирует увеличить действующую экспортную пошлину для того, чтобы обеспечить новое предприятие сырьем. Естественно, цена закупки будет ниже, чем можно выручить за рубежом. Ситуация схожа с рынком металлолома, когда экспорт искусственно ограничивают для обеспечения загрузки хабаровского металлургического завода «Амурсталь», сообщает ИА PrimaMedia.
«На сою пошлина (сейчас — прим. ред.) 20%, но с введением в этом году в эксплуатацию завода “Содружества” в Дальневосточном округе пошлина тоже будет пересматриваться для того, чтобы сырье из страны не уезжало», — заявил директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза РФ Александр Малов на Всероссийском зерновом форуме (18+) в Сочи.
Крупнейшими производителями сои в Приморском крае являются «Русагро-Приморье» (входит в группу «Русагро») и группа «Легендагро», принадлежащая китайскому холдингу Jiawo Beidahuang Agriculture Holdings Co. Большая часть собранных бобов перерабатывается на Уссурийском масложиркомбинате (входит в группу «Русагро»), излишки отправляются в Китай и Республику Корея. Приморские аграрии в текущем году планируют засеять соей 250 тыс. гектаров.
В Амурской области в 2025 году было произведено 1,7 млн тонн сои, действующие перерабатывающие мощности рассчитаны на 500 тыс. тонн ежегодно.
Проект строительства маслоэкстракционного завода в ТОР «Амурская» с объемом инвестиций в 14,2 млрд рублей с 2023 года реализует компания «Дальагротерминал», входящая в группу компаний (ГК) «Содружество».
Помимо сои, завод будет перерабатывать другие масличные культуры — рапс и лён. Мощность предприятия составит 1 млн тонн в год. Соевый шрот будет в основном идти на внутренний рынок, масло — преимущественно на экспорт.
Некогда гордость промышленности Приморья идёт ко дну.
Национализированный «Дальполиметалл» продолжает копить убытки на фоне истощения минерально-сырьевой базы и дефицита кадров.
Отметим, что «ЛегендАгро» ранее озвучила планы построить в Приморском крае маслоэкстракционный завод по глубокой переработке сои мощностью 330 тысяч тонн продукции в год (выпуск соевого концентрата, соевого масла и лецитина).
ГК «Содружество» создана в 1994 году, является международной вертикально интегрированной агропромышленной группой. Производит соевое и рапсовое масло, рапсовый и соевый шрот, лецитин, соевый белковый концентрат.
РФ ввела экспортную пошлину на сою, вывозимую за пределы ЕАЭС, с 1 февраля 2021 года. Действующая по 31 августа 2026 года включительно пошлина составляет 20%.
Весной текущего года ООО «Дальневосточный агротерминал» (Белогорск, входит в ГК «Содружество») и Транспортно-инвестиционная международная корпорация по логистике и торговле китайской провинции Хэйлунцзян подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, в рамках которого с маслоэкстракционного завода в КНР будет отправляться соевое масло, а также соевый и рапсовый шрот.