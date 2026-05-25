Запуск крупного маслозавода ударит по производителям сои в Приморье

Запуск в этом году завода по глубокой переработке соевых бобов в Амурской области ударит по сельхозпроизводителям Приморья, которые сегодня предпочитают поставлять сою в Китай. Минсельхоз РФ планирует увеличить действующую экспортную пошлину для того, чтобы обеспечить новое предприятие сырьем. Естественно, цена закупки будет ниже, чем можно выручить за рубежом. Ситуация схожа с рынком металлолома, когда экспорт искусственно ограничивают для обеспечения загрузки хабаровского металлургического завода «Амурсталь», сообщает ИА PrimaMedia.