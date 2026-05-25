В Омске закрылись сразу три заведения в фудкорте «Люба, давай»

В популярном фудкорт-пространстве «Люба, давай» на улице Карла Либкнехта в Омске закрылись сразу три заведения. Работу прекратили итальянский бар APERITIVO, рамшичная «Маримото» и паназиатское бистро «Azia.ты».
Как сообщил NGS55.RU представитель пространства Владимир Пут, последней закрылась «Маримото» — это произошло в середине мая.
«APERITIVO принадлежал итальянцу, он вообще из Омска уехал. Сейчас там новый арендатор ведёт ремонт, что появится на месте заведений, я не знаю», — рассказал Владимир Пут.
Ранее бар APERITIVO выставляли на продажу за шесть миллионов рублей. Проектом владел итальянец Кармело Никотра. Он рассказывал, что женился на омичке и решил остаться в Сибири. Бар с итальянской кухней, вином и коктейлями открылся в Омске в 2022 году.