Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске закрылись сразу три заведения в фудкорте «Люба, давай»

Последней работу прекратила рамшичная «Маримото». На месте одного из проектов уже делают ремонт.

Источник: Om1 Омск

В популярном фудкорт-пространстве «Люба, давай» на улице Карла Либкнехта в Омске закрылись сразу три заведения. Работу прекратили итальянский бар APERITIVO, рамшичная «Маримото» и паназиатское бистро «Azia.ты».

Как сообщил NGS55.RU представитель пространства Владимир Пут, последней закрылась «Маримото» — это произошло в середине мая.

«APERITIVO принадлежал итальянцу, он вообще из Омска уехал. Сейчас там новый арендатор ведёт ремонт, что появится на месте заведений, я не знаю», — рассказал Владимир Пут.

Ранее бар APERITIVO выставляли на продажу за шесть миллионов рублей. Проектом владел итальянец Кармело Никотра. Он рассказывал, что женился на омичке и решил остаться в Сибири. Бар с итальянской кухней, вином и коктейлями открылся в Омске в 2022 году.