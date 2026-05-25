Японский индекс Nikkei растет на 3% на фоне возможного соглашения США и Ирана

По словам аналитиков, на настроения инвесторов повлияли новости о возможном урегулировании ситуации вокруг Ирана. Президент США Дональд Трамп 23 мая заявил, что проект будущего соглашения с Ираном в целом согласован. Он сообщил, что провел телефонный разговор с лидерами Бахрейна, Египта, Иордании, Катара, ОАЭ, Пакистана, Саудовской Аравии и Турции и обсудил с ними проект меморандума о взаимопонимании в рамках сделки о мире с Ираном. 24 мая американский лидер уточнил, что США и Иран пока не достигли окончательных договоренностей по ряду вопросов.