Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Японский индекс Nikkei растет на 3% на фоне возможного соглашения США и Ирана

Ключевой индекс в начале торгов поднялся на 3,03%

ТОКИО, 25 мая. /ТАСС/. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже открылись ростом котировок на фоне оптимизма относительно возможного соглашения между США и Ираном. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих японских компаний, в начале торгов вырос на 3,03%, до уровня 65 255,90 пункта.

По словам аналитиков, на настроения инвесторов повлияли новости о возможном урегулировании ситуации вокруг Ирана. Президент США Дональд Трамп 23 мая заявил, что проект будущего соглашения с Ираном в целом согласован. Он сообщил, что провел телефонный разговор с лидерами Бахрейна, Египта, Иордании, Катара, ОАЭ, Пакистана, Саудовской Аравии и Турции и обсудил с ними проект меморандума о взаимопонимании в рамках сделки о мире с Ираном. 24 мая американский лидер уточнил, что США и Иран пока не достигли окончательных договоренностей по ряду вопросов.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше