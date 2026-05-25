S7 подтвердила намерение закупить 100 самолетов Ту-214

Авиакомпания S7 подтвердила заинтересованность в закупке российских самолетов Ту-214, сообщил в интервью «Ведомостям» глава Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Михаил Парнев. По его словам, стороны уже согласовывают техническое задание, которое планируется утвердить во второй половине года. После этого будут утверждены объемы финансирования и график поставок, а до конца текущего года ГТЛК рассчитывает подписать твердый контракт на первую партию лайнеров и опцион на остальные машины.