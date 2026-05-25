Количество выданных автокредитов в апреле снизилось на 9,5% относительно марта

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Количество автокредитов, выданных в апреле 2026 года, сократилось на 9,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 84,3 тысячи (в марте — 93,1 тысячи). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.
По данным НБКИ, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года этот показатель, напротив, вырос на 1,8% (в апреле 2025 г. — 82,8 тысячи).
При этом в сравнении с предыдущим месяцем сократился в апреле 2026 года и объем выданных автокредитов — на 11,5%, до 125 млрд. рублей (в марте — 141,2 млрд. рублей). А по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель, напротив, вырос на 19,6% (в апреле 2025 года — 104,5 млрд. рублей).
Среди регионов РФ наибольше число автокредитов в апреле 2026 года было выдано в Москве (5,91 тысячи), Московской области (5,15 тысячи), Республике Татарстан (4,08 тысячи), Санкт-Петербурге (3,88 тысячи) и Краснодарском крае (3,2 тысячи).
Среди 30 регионов — лидеров по выдаче автокредитов наиболее серьезная динамика сокращения числа выданных автокредитов в апреле 2026 года по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирована в Санкт-Петербурге (-21,8%), Москве (-19,2%), Ростовской (-17,4%) и Московской (-16,3%) областях, а также в Краснодарском крае (-14%). В то же время в ряде регионов из топ-30 этот показатель за прошедший месяц, напротив, увеличился, в том числе в Новосибирской (+3,5%) и Кемеровской (+2,6%) областях, Республике Башкортостан (+1,6%) и Самарской области (+1,1%).
«После некоторого оживления в предыдущем месяце в апреле 2026 года количество выданных автокредитов сократилось. В целом выдача автокредитов продолжает оставаться на невысоком уровне. Это свидетельствует о не очень активном спросе на автокредиты, прежде всего, по причине недавнего повышения утилизационного сбора, высоких процентных ставок и общего роста цен на автомобили. Кроме того, аппетит к риску со стороны банков находится на довольно низком уровне на фоне жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.