Эксперт Хрипченко назвала трендом смену профессии в 50 лет

Подобные случае все чаще наблюдаются в последние пять-семь лет, сообщила директор по академическому и карьерному развитию Президентской академии.

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Сменить профессию в возрасте 50 лет можно, в последние годы все чаще появляются такие примеры. Об этом сообщила ТАСС директор по академическому и карьерному развитию Президентской академии Анна Хрипченко.

«Я с уверенностью на 100% отвечаю, что да. Более того, на протяжении последних пяти-семи лет такие кейсы все чаще появляются», — сказала эксперт.

Хрипченко добавила, что есть несколько вариантов смены профессии. Базовый сценарий — выбрать смежное направление. Например, человек был бухгалтером и хочет стать финансовым аналитиков, или он работал в одной отрасли и перешел в другую, уточнила она.

«Еще один вариант — смена роли внутри профессии. Например, инженер становится руководителем проекта по монтажу. То есть вы не меняете полностью специализацию, но расширяете ее за счет новых знаний и понимания отрасли», — пояснила директор по академическому и карьерному развитию.

Дальше возможен переход в роль наставника. Например, человек был экспертом в каком-то направлении и становится наставником для молодых специалистов для передачи накопленного опыта.