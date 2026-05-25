Цветной и цифровой контроль дизтоплива для аграриев ввели в Казахстане

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 25 мая — Sputnik. Минэнерго Казахстана сообщило о том, что в республике удалось снизить объемы нецелевого использования дизтоплива.

Это произошло благодаря введенному новшеству — ведомство установило отдельные ПИН-коды, также была введена система окраски топлива в желтый, синий и красный цвета. Был создан и отдельный виртуальный склад дизельного топлива в электронной системе счетов-фактур.

«Принятые меры позволили снизить объемы нецелевого использования дизтоплива. Так, фактическая выборка сократилась с 729 тыс. тонн до 602 тыс. тонн, снижение на 21%», — заявили в Минэнерго.

Также сообщили, что рекомендуемая министерством цена дизтоплива составляет 263 тенге ($0,55) за литр до станции назначения в регионах с учетом НДС. Конечная стоимость определяется региональными операторами и может составить 281 тенге ($0,59) за литр, что на 49 тенге ($0,10) или на 15% ниже средних розничных цен.

В начале 2026 года Минэнерго и Минсельхоз утвердили график поставки 402 тысяч тонн дизтоплива для проведения посевной кампании. Поставки осуществляются в период с 1 февраля по 30 июня текущего года.

«Министерство энергетики продолжает держать вопрос бесперебойного обеспечения сельхозтоваропроизводителей дизельным топливом на постоянном контроле», — подчеркнули в ведомстве.