Более 50% опрошенных считают «Семейную ипотеку» главным стимулом для переезда

По данным опроса, проведенного девелопером ГК «Кортрос», 47% респондентов считают важной хорошую звукоизоляцию квартир.

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Более 50% жителей РФ, у которых есть дети, считают «Семейную ипотеку» с низкими ставками главным стимулом для переезда в новостройки, также отмечая при этом важность безопасности, развитой инфраструктуры и комфорт такого жилья. Данные опроса, проведенного девелопером ГК «Кортрос», имеются в распоряжении ТАСС.

«Большинство семей с детьми считают низкий процент по семейной ипотеке главным стимулом для переезда в новый фонд. Так ответили 54% опрошенных», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в число весомых аргументов в пользу новостроек вошли вопросы безопасности. Закрытую территорию жилого комплекса и безопасность микрорайона ключевым фактором для переезда считают 32%, в частности, потому что наличие закрытого двора позволяет детям гулять самостоятельно, снижая необходимость постоянного контроля. Еще 58% опрошенных назвали важными такие аспекты безопасности, как видеонаблюдение, контроль доступа и охрану.

Добавляется, что около 41% участников опроса указали на значимость систем «умного дома», которые помогают упростить повседневные бытовые процессы — от управления освещением до контроля инженерных систем. Хорошую звукоизоляцию квартир важной считают 47% респондентов, считая, что это повышает комфорт семьи, особенно если детей несколько. Кроме того, 33% обратили внимание на социальную однородность соседей, а 55% подчеркнули значимость развитой инфраструктуры района — наличия образовательных и медицинских учреждений и мест досуга.

«Мы фиксируем устойчивый интерес к проектам, где сочетаются безопасность, продуманная инфраструктура и цифровые сервисы. Особенно такие параметры становятся определяющими при выборе жилья для семей с детьми», — отметили в «Кортрос», комментируя результаты опроса.

В исследовании, проведенном на платформе VK, участвовали 1,2 тыс. респондентов в возрасте от 25 до 44 лет, у которых есть дети.