Как ТОСы украшают дворы Владивостока

В этом году будет реализовано 82 проекта победителей конкурса грантов от правительства Приморья. Инициаторами преобразований выступили территориально-общественные самоуправления.
Как сообщили в администрации краевого центра, активные горожане выдвигают всё больше идей, опираясь на гражданскую позицию. Так, жители Первореченского района выразили желание увековечить в новых скверах память воинов.
Проекты ТОС объединяют все поколения.
ТОС «Первый Луговой» — это 379 жителей большой гостинки советского образца.
«Почему-то многие люди, заселяясь в дом, думают, что это временно, а потом живут годами. Серый пейзаж за окном не радовал: отсутствие асфальта, разрушенная детская площадка, заросшие сорняком пустыри. В 2023 году мы создали ТОС, подали заявку на краевой конкурс и выиграли грант на полтора миллиона рублей. Люди ожили, вдохновились, подружились. Двор менялся на глазах», — рассказывает руководитель объединения, инженер-строитель Людмила Кровякова.
Идея спортивно-событийной площадки объединила все поколения жителей дома № 68 на Луговой. В 2023 году здесь появились детская горка и качели, спортивные тренажёры для подростков и взрослых, «ходунки» для пенсионеров. Подрядчик постелил удобное резиновое покрытие, энтузиасты установили скамейки в виде цветочных лепестков.
«Кроме технической реализации проекта, нам важна его социальная значимость, — продолжает Людмила Кровякова. — Первым важным событием стал приезд губернатора. С тех пор мы часто собираемся на площадке по праздникам — 8 марта, 9 мая, а для Нового года даже высадили живую ель».
За два года на площадке произошло много ярких событий. Это и показательная зарядка для малышей, и День соседей с детскими рисунками, и встреча хлебом-солью друзей других ТОСов, и мастер-класс по безопасному интернету.
Проект спортивно-событийной площадки получил продолжение. На деньги гранта удалось продолжить асфальт, провести освещение. Важная миссия — сохранить то, что создано.
Во имя памяти.
В 2026 году ТОС «Первый Луговой» также стал победителем конкурса грантов от правительства Приморья.
«Одна из жительниц дома высаживала на клумбе розы в честь внука, погибшего в зоне проведения специальной военной операции. Оказалось, что четверо бойцов дома отдали свои жизни за Родину. Так возник проект создания памятной доски с изображениями погибших ребят. Перейдя по специальному QR-коду, можно узнать историю жизни и подвига каждого из них. На первую часть проекта мы нашли финансирование. Довести дело до конца нам помогут деньги конкурсного гранта», — пояснила председатель ТОСа.
Проект получил самый высокий балл в конкурсной комиссии. На грант здесь будет установлено ограждение из металла высокого качества и проведено благоустройство. Место памяти вырастет в цветущий сад.
«Каждый успешный проект не только приносит пользу людям, но и привлекает внимание соседей. Жители с удовольствием подключаются к благоустройству территории, ухаживают за клумбами, поддерживают порядок», — добавляет Людмила Кровякова.
Сквер мира и памяти.
Еще один крупный проект в этом году реализуют в районе Снеговой Пади, там обустроят «Сквер мира и памяти». Масштабный проект по благоустройству многофункциональной зоны отдыха разработали активисты ТОСа «Анны Щетининой, 27».
По словам руководителя ТОСа Светланы Бакушкиной, работы будут вестись в несколько этапов. Для начала площадку необходимо выровнять, установить лавочки, высадить цветы и кустарники.
«В новом микрорайоне сложно найти место, где можно спокойно прогуляться мамочкам с колясками, отдохнуть пожилым людям. Покататься на качелях не только детям, но и взрослым», — делится Бакушкина.
Известно, что Снеговая Падь — район военнослужащих. Предполагается, что «Сквер мира и памяти» украсит скульптура святого Георгия-Победоносца и мемориальный камень с именами павших героев.
«Первый шаг уже сделан — на месте будущего сквера мы высадили 28 сосен. Идею можно расширять, участвуя в конкурсах, присоединяя другие территории», — отмечает Светлана Бакушкина.
Стоит отметить, что большую помощь в реализации грантов оказывают специалисты администрации Владивостока. Опытные эксперты позволяют новичкам сэкономить время, исправить недочёты, оформить проект как можно ярче и оригинальнее. Также при администрации для ТОСов проводят полезные обучающие семинары.
«За последние пять лет количество ТОСов в городе увеличилось с 26 до 154. Динамика стала возможной благодаря всесторонней и системной поддержке, которая им оказывается. Жители сами решают, какую проблему им нужно решить, и получают деньги на реализацию задуманного. В итоге получается не просто новый двор, но и складываются и развиваются добрососедские отношения», — подчеркнула заместитель главы администрации Владивостока Дарья Стегний.
Всё о ТОСах Владивостока можно найти на официальном сайте городской администрации по ссылке: www.vlc.ru/society/Territorialnoe-obschestvennoe-samoupravlenie-TOS-v-gorode-Vladivostoke/