В Приангарье количество уволенных превысило число принятых на работу

В 2025 году на крупные и средние предприятия региона было принято 172 тысячи человек, а уволились 180,8 тысячи. Самый высокий уровень текучести кадров зафиксирован в добывающей промышленности, строительстве, а также в гостинично-ресторанном бизнесе, где за последние три месяца года уволился каждый пятый работник.