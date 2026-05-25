В Приангарье количество уволенных превысило число принятых на работу

В Иркутской области число увольнений превысило количество принятых на работу сотрудников. Об этом сообщает Иркутскстат.
В 2025 году на крупные и средние предприятия региона было принято 172 тысячи человек, а уволились 180,8 тысячи. Самый высокий уровень текучести кадров зафиксирован в добывающей промышленности, строительстве, а также в гостинично-ресторанном бизнесе, где за последние три месяца года уволился каждый пятый работник.
На конец прошлого года в регионе насчитывалось около 33 тысяч вакансий. Помимо этого, более 21 тысячи сотрудников находились в отпусках (включая без сохранения зарплаты) или работали в режиме неполной занятости.
Ранее сообщалось о том, кому в Иркутской области готовы платить ежедневно.